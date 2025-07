Incidente sulla Domiziana all’altezza di Lago Patria | quattro feriti Due sono gravi

Un incidente spaventoso si è verificato questa mattina sulla Domiziana, all’altezza di Lago Patria, coinvolgendo due automobili e causando quattro feriti, di cui due in condizioni gravi. La scena, estremamente delicata, ha mobilitato immediatamente i soccorsi, mentre le autorità indagano sulle cause dell’impatto. Restate con noi per aggiornamenti sulle condizioni delle vittime e le eventuali conseguenze di questo grave incidente.

Quattro feriti di cui due in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente verificatosi questa mattina, intorno alle ore 10, lungo la Strada Statale 7 quater Domiziana. L'impatto è avvenuto nei pressi dell'uscita per Lago Patria e ha coinvolto due automobili.

