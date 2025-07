Basta obesità | in Inghilterra il governo limita le calorie nei carrelli della spesa

In Inghilterra, un'iniziativa innovativa sta rivoluzionando il modo di fare la spesa: il governo limita le calorie nei carrelli per combattere l’obesità. Collaborando con i supermercati, si promuovono prodotti salutari e si stabilisce uno standard comune, dando vita a un programma che mira a migliorare la salute pubblica. Un passo deciso verso un futuro più sano e consapevole per tutti.

Il paese anglosassone collabora con i supermercati per contrastare la diffusione dell'obesità; promozioni sui prodotti salutari e uno standard comune sono i punti principali del programma.

