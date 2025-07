Tesla Trump attacca Musk | Senza sussidi dovrebbe tornare in Sudafrica

In un acceso scambio di battute, il presidente Trump invita Elon Musk a tornare in Sudafrica se i sussidi per le auto elettriche verranno meno. La provocazione accende i riflettori sulla guerra tra politica e innovazione nel mondo delle energie pulite. Ma cosa significa davvero questa presa di posizione? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa controversa discussione.

Il presidente degli Stati Uniti ha suggerito al miliardario di tornare nel proprio paese d'origine qualora non dovesse più avere aiuti per le auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tesla, Trump attacca Musk: "Senza sussidi dovrebbe tornare in Sudafrica"

«Mi dispiace ma non riesco più a stare zitto. Vergogna per chi lo ha votato, sapete di aver fatto una cosa sbagliata, lo sapete», ha aggiunto il fondatore di Tesla Vai su Facebook

