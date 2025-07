Ucraina | Mosca 3 morti e 35 feriti in attacco Kiev a fabbrica russa a Izhevsk

Una tragedia scuote l'Udmurtia: un attacco con drone ucraino contro un'industria russa a Izhevsk ha causato tre morti e 35 feriti, suscitando preoccupazione e tensione crescente nella regione. Mentre le vittime vengono assistite, la situazione si fa sempre piĂą complessa, sottolineando la delicatezza del conflitto tra Russia e Ucraina. Alle loro famiglie, e all'intera comunitĂ , le nostre parole di vicinanza e solidarietĂ in questo momento difficile.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – Alexander Brechalov, capo della regione russa dell’Udmurtia, ha visitato in ospedale le vittime dell’attacco con drone lanciato dall’esercito ucraino contro un impianto industriale russo a Izhevsk. “Sono stato in ospedale con i feriti: al momento sono ricoverate 35 persone, 10 delle quali in gravi condizioni”, ha fatto sapere Brechalov in un messaggio sul proprio canale Telegram, “purtroppo abbiamo 3 morti. Alle loro famiglie vanno le nostre piĂą sentite condoglianze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Mosca, 3 morti e 35 feriti in attacco Kiev a fabbrica russa a Izhevsk

