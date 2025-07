Da colazione a spuntini freschi il decalogo per combattere il caldo

Con l’arrivo delle alte temperature, seguire un decalogo alimentare diventa essenziale per combattere il caldo e mantenersi in forma. Dalla colazione con yogurt e frutta fresca agli spuntini ghiacciati, ogni scelta può fare la differenza. Scopri come rinfrescarti, idratarti e gustare prodotti gustosi senza rinunciare alla salute: ecco i consigli pratici per affrontare al meglio questa stagione torrida.

(Adnkronos) – Non saltare la colazione, preferendo yogurt e frutta fresca. Evitare i cibi grassi o tropo elaborati, in favore di alimenti che aiutino a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione, come cocomero, melone, cetrioli e zucchine. Sì ai gelati come spuntino, meglio se piccoli e senza troppe aggiunte come granelle o glassature. Questi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

