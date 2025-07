Incidente a Rimini si schianta in scooter e muore poco dopo in ospedale

Una notte tragica a Rimini: un 48enne perde la vita dopo un grave incidente in scooter. La scena, avvolta nel silenzio dell’alba, solleva domande sulla sicurezza e la prevenzione sulle strade. Mentre le indagini continuano, ci chiediamo come possiamo rendere gli spazi cittadini più sicuri per tutti, evitando che tragedie come questa si ripetano.

Rimini, 1 luglio 2025 - Sembra che abbia fatto tutto da solo il 48enne riminese che questa notte, intorno alle 00.20, si è schiantato mentre era in sella al proprio motorino in via XXIII Settembre 1845, per poi morire all’ospedale Infermi poco dopo esservi stato trasportato in condizioni disperate. È questo il tragico epilogo di una notte di sangue sulle strade riminesi, dove appunto, secondo le ricostruzioni degli agenti di polizia locale di Rimini intervenuti, la vittima di 48 anni avrebbe fatto tutto da solo senza coinvolgere altri veicoli nell’incidente. Al momento del sinistro l’uomo si trovava alla guida del proprio motociclo: uno scooter di marca Kymco di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Rimini, si schianta in scooter e muore poco dopo in ospedale

In questa notizia si parla di: rimini - incidente - poco - ospedale

