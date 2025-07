Lecce è davvero il posto giusto per Camarda? Ecco i due fattori che hanno convinto il Milan

Lecce 232: il debutto di Camarda nel Salento ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Ma cosa ha convinto davvero il Milan a puntare su questa destinazione? Durante l’ultimo episodio de La Tripletta, Luca Bianchin analizza i due fattori chiave che hanno fatto pendere la bilancia a favore del Lecce. Scopriamo insieme le motivazioni di questa scelta strategica e cosa può riservare il futuro al giovane talento rossonero.

Durante l' ultimo episodio de La Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta, Luca Bianchin commenta la scelta del Milan - e dei procuratori di Camarda - di spedire il 17enne in prestito al Lecce. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lecce è davvero il posto giusto per Camarda? Ecco i due fattori che hanno convinto il Milan

