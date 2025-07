Attacco ucraino a Izhevsk in Russia 3 morti e 35 feriti

Un attacco dei droni ucraini a Izhevsk, in Russia, ha provocato 3 morti e 35 feriti, segnando un’ulteriore escalation nel conflitto. La fabbrica colpita, secondo fonti di Kiev, era dedicata alla produzione di droni, evidenziando come le operazioni si estendano oltre i confini tradizionali. Un episodio che alza il livello di tensione e apre nuovi scenari sul fronte della guerra. La posta in gioco si fa sempre più alta, e il mondo osserva con apprensione.

E' di 3 morti e 35 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini oggi su una fabbrica a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1.000 chilometri dal confine. Lo ha detto Alexander Brechalov, il capo della Repubblica di Udmurtia, di cui Izhevsk è la capitale. Fonti di Kiev hanno detto che è stata colpita una fabbrica di droni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco ucraino a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti

In questa notizia si parla di: izhevsk - attacco - morti - feriti

Ucraina, attacco a una fabbrica russa di droni a Izhevsk: 3 morti e 35 feriti - Tensioni crescenti nel cuore dell’Ucraina, con un attacco a una fabbrica di droni russa che lascia tre morti e 35 feriti, mentre Mosca annuncia prossimi colloqui con l’Ucraina.

L'attacco alla fabbrica militare Kupol di Izhevsk, bilancio provvisorio 3 morti, 20 feriti. Vai su X

Attacco ucraino a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti; Attacco ucraino a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti; Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Colpita fabbrica droni a Izhevsk”. Mosca: “Morti. LIVE.

Guerra Ucraina oggi, Kiev attacca fabbrica di droni in Russia: a Izhevsk «morti e feriti». La città è a mille chilometri dal confine - Nella notte le difese aeree hanno distrutto o intercettato 60 droni ucraini sul territorio russo, afferma Mosca. Scrive ilmessaggero.it

Attacco ucraino a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti - E' di 3 morti e 35 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini oggi su una fabbrica a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1. Come scrive corrieredellosport.it