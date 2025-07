Il Royal Train verrà dismesso per ridurre le spese | l’annuncio di Buckingham Palace

Il Royal Train, simbolo di eleganza e tradizione britannica, sarà dismesso per ridurre le spese, come annunciato da Buckingham Palace. Dopo la scomparsa di Elisabetta II, il trono è passato a Carlo, affiancato dalla consorte Camilla, una figura che ha suscitato ampi dibattiti. In un regno segnato da sfide e trasformazioni, Carlo III si prepara a guidare con determinazione, affrontando il futuro con la stessa fermezza che contraddistingue la monarchia britannica.

Dopo la morte di Elisabetta II, ad essere salito trono del Regno Unito è stato Carlo, insieme all'amata e discussa consorte Camilla. Una lunga attesa, quella del primogenito dell'iconica e indimenticata regina, la sovrana più longeva nella storia britannica, e un regno già costellato di ostacoli più o meno importanti, dalle gravi malattie che hanno colpito la nuota Catherine e lui stesso, alle proteste sparse in tutto il Commonwealth. Carlo III, tuttavia, sta dando un'impronta sempre più personale al suo operato, che non teme di discostarsi dal passato. L'ultima "vittima" dei suoi tagli è lo storico Royal Train.

