K-Pop e videogiochi le Aespa collaborano con Street Fighter 6

Preparati a un incrocio epico tra musica e videogiochi: le aespa, star del K-pop, si alleano con Street Fighter 6 per un evento unico che rivoluzionerà entrambi i mondi. Dal 4 luglio 2025, i fan potranno esplorare contenuti esclusivi e sorprese sorprendenti, creando un ponte tra culture diverse ma complementari. Un’inedita collaborazione che promette di stupire e coinvolgere appassionati di musica e gaming come mai prima d’ora.

(Adnkronos) – Street Fighter 6 si prepara ad accogliere una collaborazione insolita: a partire dal 4 luglio 2025, l’universo del celebre picchiaduro Capcom si fonde con il mondo del K-pop grazie alla speciale collaborazione con il gruppo æspa di SM Entertainment. L’evento vedrà il debutto di contenuti esclusivi che faranno la gioia sia dei gamer . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: street - fighter - videogiochi - aespa

