Garlasco nella spazzatura c' è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi | ripetuti i test nessuna sorpresa

I recenti risultati del DNA sulla spazzatura di Garlasco hanno confermato l’identità dei sospettati, Chiara Poggi e Alberto Stasi, senza sorprese. Ora l’attenzione si concentra sulla traccia trovata sull’Estathè: chi è il vero portatore di quell’indizio cruciale? Un dettaglio che potrebbe rivoluzionare le sorti di un caso avvolto dal mistero.

Arrivati i risultati del Dna sulla spazzatura del delitto di Garlasco, di chi è la traccia sull'Estathè. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, nella spazzatura c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: ripetuti i test, nessuna sorpresa

In questa notizia si parla di: garlasco - spazzatura - chiara - poggi

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi dubbi su Andrea Sempio. Biglietti sospetti trovati nella spazzatura, un'impronta vicino al corpo e un malore misterioso non comunicato riaccendono le speranze di scoprire la verità e mettere in discussione le versioni ufficiali.

Ripetute le analisi sulla spazzatura di casa #Poggi: cosa cambia su #Garlasco #stasi #1luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/07/01/news/garlasco-test-dna-chiara-poggi-alberto-stasi-spazzatura-casa-esami-cannuccia-43211315/… Vai su X

Il delitto di #Garlasco. Ci sarebbe solo il DNA di Chiara #Poggi e di Alberto #Stasi sui reperti nella spazzatura della villetta di Via Pascoli. Sono i... Vai su Facebook

Garlasco, nella spazzatura c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: ripetuti i test, nessuna sorpresa; Delitto Garlasco, legale Stasi: la firma dell'assassino nelle 4 impronte sul pigiama di Chiara; Garlasco, l'analisi sui rifiuti è stata ripetuta. L'esito? Sempre lo stesso: solo dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Garlasco, ripetute le analisi sulla spazzatura di casa Poggi: gli esiti - Sulla spazzatura di casa Poggi c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Riporta iltempo.it

Garlasco, l'analisi sui rifiuti è stata ripetuta. L'esito? Sempre lo stesso: solo dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi - Nei giorni scorsi sono stati ripetuti gli esami sul contenuto del sacchetto dell'immondizia sequestrato all'epoca del delitto nella villetta di via ... Secondo affaritaliani.it