Consumi da oltre 100 anni stella Negroni è simbolo condivisione per italiani

Da oltre un secolo, Negroni incarna il cuore dei momenti condivisi e di qualità degli italiani. La sua iconica Stella e il celebre jingle 'Le stelle sono tante, milioni di milioni...' sono diventati simboli di convivialità e tradizione, unendo generazioni in ricordi indimenticabili. Questa storica icona continua a brillare nel tempo, portando avanti la sua missione di creare legami autentici tra le persone. E così, il suo fascino resta vivo, pronto a illuminare ancora tanti momenti speciali.

(Adnkronos) – Un simbolo di condivisione e di momenti qualità per gli italiani da più di 100 anni: è Negroni, icona senza tempo entrata nell’immaginario collettivo con la sua Stella e il suo storico jingle 'Le stelle sono tante, milioni di milioni.', che accompagnano da oltre un secolo i momenti che contano, a tavola e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: oltre - anni - stella - negroni

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito - Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, pilastro della storia dell’Inter.

Consumi, da oltre 100 anni stella Negroni è simbolo condivisione per italiani; Parigi, la Torre Eiffel chiude per caldo; La nuova campagna Negroni 'La tua Buona Stella' con la regia di Paolo Genovese celebra un secolo di emozioni.

Consumi, da oltre 100 anni stella Negroni è simbolo condivisione per italiani - Un simbolo di condivisione e di momenti qualità per gli italiani da più di 100 anni: è Negroni, icona senza tempo entrata nell’immaginario collettivo con la sua Stella e il suo storico j ... Riporta msn.com

Negroni e la «Buona Stella», la nuova campagna celebra la condivisione dei momenti quotidiani - L’azienda di Cremona nella nuova campagna rafforza il legame con i consumatori, celebrando la condivisione dei momenti quotidiani. Secondo corriere.it