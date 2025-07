Turista sviene per il caldo sulla Terrazza del Duomo soccorsa dai vigili del fuoco

Una giornata di calore estremo ha colpito anche Milano, mettendo a rischio la salute dei visitatori più vulnerabili. Una turista cinese di 66 anni, mentre ammirava la magnifica terrazza del Duomo con famiglia, è svenuta a causa del forte caldo e della disidratazione. Fortunatamente, i vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti prontamente per assisterla. Un episodio che ci ricorda l’importanza di prendersi cura di sé in condizioni climatiche estreme.

Una turista cinese originaria di Shanghai di 66 anni è stata soccorsa intorno alle 11.45 dal personale Speleo-Alpino-Fluviale (Saf) del Comando di Milano, mentre si trovava sulla Terrazza principale del Duomo in compagnia del figlio e del nipote. La donna, forse a causa del forte caldo che in questi giorni si sta abbattendo anche a Milano, ha perso improvvisamente i sensi causa anche un evidente stato di disidratazione. Soccorsa anche dai sanitari del 118 la turista asiatica è stata imbarellata con la toboga in dotazione al Saf trasportata per le cure del caso al Policlinico di Milano in codice giallo.

