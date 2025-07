Irama al via il tour estivo il calendario e i biglietti

Irama si prepara a infiammare l’estate 2025 con il suo nuovo tour, Irama Live 2025. Dopo il grande successo delle date milanesi sold out, l’artista torna sui palchi dei principali festival italiani, portando energia e musica coinvolgente. Scopri il calendario completo e assicurati i biglietti per vivere un’esperienza unica e indimenticabile, perché questa estate promette di essere ancora più esplosiva con Irama in concerto.

Al via Irama Live 2025, il tour che porterà l’artista sui palchi dei principali festival del Paese, il calendario completo e i biglietti. Al via Irama Live 2025, il tour che porterà l’artista sui palchi dei principali festival del Paese, pronto a illuminare l’estate con tutta la sua energia travolgente. Dopo il successo del doppio appuntamento sold out all’Unipol Forum di Milano dello scorso maggio, Irama torna dal vivo con una nuova serie di concerti attesissimi, in cui darà voce ai brani più amati del suo repertorio e a momenti carichi di intensità. Una scaletta pensata per esaltare la potenza emotiva della sua musica e per confermare, ancora una volta, la sua presenza scenica magnetica, capace di unire spettacolo e intimità, energia pura e contatto diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Irama, al via il tour estivo, il calendario e i biglietti

In questa notizia si parla di: irama - tour - calendario - biglietti

Saremo presenti al @limensalernofestival dal 26 al 28 Giugno Con @pepsi_it @acquaorsini @peroninastroazzurro Parco Urbano dell’Irno, Salerno ? Biglietti disponibili su @ticketone.it #fontanella #distrobuzione #musica #cultura #salerno #arte #lanin Vai su Facebook

Irama: date e biglietti del nuovo tour estivo nei festival; Vivo -; Biglietti concerti Irama Live 2025: città e date.

Irama in Tour: biglietti, date concerti, scaletta e biografia - MSN - Date tour Irama Biglietti Irama Ticketone Scaletta Irama Biografia di Irama Discografia Irama 2016 – Irama 2018 – Giovani 2019 ... msn.com scrive

Irama: date e biglietti del nuovo tour estivo nei festival - Dopo aver incantato l'Ariston con “Lentamente”, Irama ha annunciato un nuovo tour estivo nei principali festival italiani. Lo riporta radioitalia.it