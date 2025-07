Laura Pausini a sorpresa al Forum di Assago duetta con Rauw Alejandro

Un evento inatteso ha fatto battere forte il cuore dei fan: Laura Pausini, regina della musica italiana, si è unita sul palco con Rauw Alejandro all’Unipol Forum di Milano, regalando uno spettacolo memorabile. La loro incredibile collaborazione, prima volta dal vivo, ha emozionato il pubblico e scritto un nuovo capitolo nella storia della musica internazionale. Un momento che resterà impresso nel tempo e nelle menti di tutti gli amanti delle grandi emozioni.

Milano, 1 luglio 2025 – Laura Pausini è salita a sorpresa sul palco dell'Unipol Forum di Milano a fianco di Rauw Alejandro, impegnato nella tappa europea del Cosa Nuestra World Tour. Insieme si sono esibiti per la prima volta live sulle note di 'Se fue', cover del rapper portoricano che ha riportato al successo mondiale una delle indimenticabili hit dell'artista italiana più premiata del mondo, tanto da regalarle un posto d'onore nella prestigiosa Hot 100 di Billboard Usa, prima e unica artista italiana a raggiungere questo risultato. Il pubblico ha accolto la performance con entusiasmo, rendendo virale sui social il duetto, che ad oggi è entrato nei trend di tutto il mondo latino americano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laura Pausini a sorpresa al Forum di Assago duetta con Rauw Alejandro

