Lauren Sanchez il dettaglio di lusso passato inosservato a Venezia | la borsa d'oro da 300 mila euro

A Venezia, tra i canali e le piazze storiche, Lauren Sanchez ha catturato l’attenzione non solo con il suo stile impeccabile, ma anche con un dettaglio di lusso che è passato quasi inosservato: una borsa d'oro dal valore di 300 mila euro. Un accessorio che incarna eleganza e prestigio, perfettamente abbinato alle creazioni delle più grandi Maison. Ma cosa rende questa borsa così speciale? Continua a leggere per scoprirlo.

Lauren Sanchez a Venezia ha sfoggiato le creazioni di grandi Maison: non poteva mancare la giusta borsa di lusso da abbinare a questi outfit esclusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lauren - sanchez - lusso - venezia

