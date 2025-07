Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura della Mostra di Venezia 2025

Emanuela Fanelli, brillante attrice e protagonista di successi come "Follemente" di Paolo Genovese e "Un altro ferragosto" di Paolo Virzì, sarà il volto delle serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2025. Con il suo talento innato e il sorriso contagioso, salirà sul palco della Sala Grande per dare vita a momenti indimenticabili, immergendo il pubblico in un’atmosfera di emozione e spettacolo che resterà impressa nella storia della laguna.

L'attrice brillante, già nel cast dell'hit di Paolo Genovese Follemente e di Un altro ferragosto di Paolo Virzì sarà la conduttrice delle cerimonie che apriranno e chiuderanno la Mostra lagunare. Dopo l'abolizione della madrina, Emanuela Fanelli sarà la conduttrice delle serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. L'attrice brillante salirà sul palco della Sala Grande per introdurre la kermesse mercoledì 27 agosto e per annunciare il palmares a chiusura della manifestazione sabato 6 settembre. Emanuela Fanelli è ufficialmente la prima conduttrice di Venezia dopo la rivoluzione imposta dal direttore Alberto Barbera, che ha bandito il termine madrina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura della Mostra di Venezia 2025

