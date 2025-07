Real Madrid-Juventus stasera ottavi del Mondiale per Club | orario dove vederla in TV e streaming gratuito

Stasera a Miami, il grande spettacolo del calcio mondiale torna a emozionare: Juventus e Real Madrid si sfidano negli ottavi di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni fino all'ultimo minuto. Con orario, formazioni e dettagli rigorosamente aggiornati, scopri come vedere questa sfida imperdibile in TV e streaming gratuito. Non perdere l'occasione di vivere un evento sportivo unico: la tua passione merita il massimo!

Il match di Miami vale un posto ai quarti. Scopri orario, probabili formazioni e tutti i dettagli per non perdere la sfida tra la squadra di Tudor e il Real di Xabi Alonso. La Juventus torna in campo nel Mondiale per Club e questa sera, martedì 1 luglio 2025, affronta il Real Madrid negli ottavi di finale. Il match si gioca all'Hard Rock Stadium di Miami con fischio d'inizio alle ore 21:00 (ora italiana) che corrispondono alle 15:00 della cittĂ della Florida. Dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City nell'ultima partita del girone, la squadra di Massimiliano Tudor vuole riscattarsi contro i Blancos guidati da Xabi Alonso, che hanno chiuso primi nel loro raggruppamento davanti ad Al Hilal, Salisburgo e Pachuca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Real Madrid-Juventus stasera, ottavi del Mondiale per Club: orario, dove vederla in TV e streaming gratuito

L’allenatore della #Juventus #Tudor presenta gli ottavi di finale del Mondiale: “Proviamo anche noi a battere il #RealMadrid, servirà coraggio” Vai su X

Abbiamo preso il #RealMadrid agli Ottavi di Finale del Mondiale per club! Per fortuna possiamo uscire agevolmente, a testa alta, e pensare subito al prossimo campionato. VAMOS! V. #RealMadridJuventus Vai su Facebook

