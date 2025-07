Esserci | ad Arezzo torna il progetto di inclusione per giovani con e senza disabilità

Arezzo si conferma ancora una volta all’avanguardia nel promuovere l’inclusione sociale con il progetto “Esserci”. Supportato dal Comune e giunto alla sua sesta edizione, questo innovativo programma offre ai giovani, con o senza disabilità, un’opportunità di crescita e supporto psicosociale. L’iniziativa, che abbraccia ragazzi italiani e stranieri tra i 10 e i 18 anni, dimostra come l’interazione e il coinvolgimento siano alla base di una società più equa e solidale.

Anche quest’anno il Comune di Arezzo sostiene con un contributo economico “Esserci”, il progetto promosso dall’associazione Empathy Really in Action (Era), giunto alla sesta edizione. L’iniziativa offre supporto psicosociale a ragazzi dai 10 ai 18 anni, con priorità per quelli con disabilità, italiani e stranieri. “ Esserci – spiega il vicesindaco Lucia Tanti – unisce approccio concreto e analisi dei dati. L’inclusione nasce dall’interazione, dal gioco, dallo sport, dallo sviluppo di competenze: strumenti fondamentali per la crescita dei ragazzi, soprattutto dopo l’isolamento del Covid”. Elisa Marcheselli, psicoterapeuta e presidente di Era, sottolinea che nel 2025 il progetto si concentrerà sul tema dello spreco alimentare, mantenendo la partecipazione gratuita per 15 giovani, selezionati da associazioni, servizi sociali e famiglie già coinvolte. 🔗 Leggi su Lortica.it