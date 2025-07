Bonny-day a Milano per l’ufficialità dell’Inter | tutte le tappe previste!

Un clima di entusiasmo avvolge Milano, mentre si avvicina l’ufficialità di Ange-Yoan Bonny all’Inter. L’attaccante francese, già in città, sta completando le ultime tappe del suo trasferimento, pronto a indossare la maglia nerazzurra e scrivere un nuovo capitolo nella storia del club. È una giornata cruciale che segna un passo importante nel percorso di rinforzo dell’Inter. La strada verso il debutto è ormai tracciata.

Ange-Yoan Bonny questa volta è davvero a un passo dall’Inter. L’attaccante francese è già a Milano, pronto ad affrontare tutto l’iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. L’ARRIVO – Mentre in America scoppiava il caso Calhanoglu, con le forti dichiarazioni di Lautaro Martinez nel post partita di Inter-Fluminense, in Italia iniziava un nuovo capitolo nerazzurro. Verso le 23 di ieri sera, infatti, Ange-Yoan Bonny è approdato a Milano, segnando di fatto la fine della lunga trattativa fra il club nerazzurro e il Parma e confermando la notizia dell’accordo definitivo tra le due squadre, intorno ai 23 milioni di euro + bonus, arrivata un paio di giorni fa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny-day, a Milano per l’ufficialità dell’Inter: tutte le tappe previste!

