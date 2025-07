bruce springsteen incanta e infamma i 58mila di san siro

a lui, immobile e coinvolto, si crea un’atmosfera magica che solo i veri miti sanno regalare. Springsteen, con la sua energia contagiosa, dimostra ancora una volta perché è considerato il re del rock, lasciando un segno indelebile nel cuore di ogni spettatore. Di fronte a tanta passione, il suo spirito giovanile e la sua musica non smettono mai di sorprendere. E così, anche questa notte milanese si trasforma in un ricordo indimenticabile.

Bruce Springsteen il 23 Settembre compirà 76 anni. Un’età non da ridere. Eppure ieri sera è salito sul palco di San Siro ed ha domato 58mila cuori in delirio per lui. Springsteen è un vero mattatore della scena, una vera e propria bestia da palcoscenico. Sembra non accorgersi degli oltre 30 gradi di un’afosa serata milanese. Lui, in camicia, cravatta e gilet dona voce, suono con la sua Fender del 1950, e soprattutto cuore ai suoi fans. Di fronte a lui almeno tre generazioni, ma, dal più piccolo al più grande, dai nonni ai nipoti, conoscono a menadito ogni successo interpretato da “The Boss”. E poi, inutile negarlo, può piacere o meno, Bruce non lesina colpi al Presidente degli Stati Uniti Trump. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com