Bruxelles e Kiev stringono un accordo commerciale a lungo termine | cosa prevede

Bruxelles e Kiev siglano un accordo commerciale a lungo termine, segnando una svolta significativa nelle relazioni tra UE e Ucraina. Questo patto, definito “prevedibile” e “reciproco” dai rappresentanti europei, promette di rafforzare la collaborazione economica, anche in tempi complessi. Tuttavia, i dettagli chiave rimangono nascosti, lasciando spazio a molte domande su cosa comporterà questa collaborazione futura e come influenzerà il panorama commerciale tra le due parti.

La Commissione europea ha stretto un accordo commerciale a lungo termine con l’Ucraina, chiudendo formalmente il capitolo sulla liberalizzazione del commercio in tempo di guerra, ma i dettagli cruciali restano sconosciuti. Il commissario europeo per il Commercio MaroÅ¡ Å ef?ovi? e il suo omologo per l’Agricoltura Christophe Hansen hanno annunciato l’accordo lunedì 30 giugno, definendolo un patto “prevedibile” e “reciproco”, senza però rivelare le quote o i volumi concordati. I dettagli, hanno aggiunto, saranno definitivi “nei prossimi giorni”. Cosa prevede il nuovo accordo. Il nuovo accordo per la revisione della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) sostituisce le cosiddette Misure commerciali autonome (ATM), che dal 2022 consentivano l’importazione di prodotti agroalimentari dall’Ucraina senza dazi doganali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles e Kiev stringono un accordo commerciale a lungo termine: cosa prevede

