Continua il progetto Under 19 gialloverde oggi e giovedì stage del Pioppo Futsal al Campo Archimede

Oggi, il progetto Under 19 Gialloverde si arricchisce con un emozionante stage al campo Archimede, dedicato ai giovani talenti del Pioppo Futsal. Sotto la guida esperta dello staff tecnico della prima squadra e dell'Under 19, i partecipanti avranno l’opportunità di affinare le proprie abilità e vivere un'esperienza formativa unica. Un passo importante per la crescita dei nostri giovani atleti, pronti a sfidare nuove sfide sul campo.

Lo stage sarà svolto con la supervisione dello staff tecnico della prima squadra e dell'Under 19

