Parigi la Torre Eiffel chiude per caldo

A Parigi, il caldo torrido mette in difficoltà anche la Torre Eiffel, simbolo iconico della città e della Francia. La chiusura anticipata del punto più alto ricorda quanto sia importante rispettare le avversità climatiche e tutelare i visitatori. Se pianificate una visita, tenete d’occhio gli aggiornamenti: la città si adatta alle sfide climatiche, dimostrando che la sua bellezza è ancora più preziosa nelle sue sfide quotidiane.

(Adnkronos) – La Torre Eiffel annuncia una chiusura anticipata per il forte caldo. E il punto più alto, off-limits da ieri, resterà inaccessibile ai visitatori fino a domani. Restano aperti il primo e il secondo piano, si legge sul sito dedicato al simbolo di Parigi e della Francia con i suoi 330 metri di altezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

