LIVE Sonego-Faria 6-3 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese avanti di un set e un break

Lo spettacolo di Wimbledon 2025 si infiamma con Sonego e Faria, protagonisti di un match emozionante e ricco di colpi di scena. Il piemontese si avvicina alla vittoria, avanti di un set e con un break, ma il portoghese non molla. Rimanete aggiornati e seguite ogni punto di questa sfida avvincente cliccando qui! La tensione cresce con ogni scambio, e solo uno dei due potrĂ uscire trionfante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Faria tiene comodamente il servizio. 40-15 Ancora un’ottima prima del portoghese. 30-15 Prima centrale di Faria. 15-15 Quinto doppio fallo del portoghese. 15-0 Servizio vincente di Faria. 3-1 Sonego conferma il break. 40-30 Risposta in rete di Faria. 30-30 Dritto sulla riga per Sonego che si è preso un bel rischio. 15-30 Scappa via il rovescio del piemontese. 15-15 Pregevole palla corta di Sonego e Faria rimane fermo. 2-1 BREAK DI SONEGO! Faria sparacchia di dritto e il piemontese si porta avanti nel secondo set. 30-40 Faria cancella la prima con il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Faria 6-3 3-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il piemontese avanti di un set e un break

