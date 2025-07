Frana a Cortina il consigliere | Determinante il surriscaldamento lo zero termico oltre i 5000 metri è un problema

Le Dolomiti, splendide ma sempre più vulnerabili, sono al centro di preoccupazioni crescenti. Il consigliere Massimo Bortoluzzi evidenzia come il surriscaldamento globale e le escursioni termiche estreme stiano alterando profondamente il delicato equilibrio ambientale, con lo zero termico oltre i 5000 metri che rappresenta un problema cruciale. Ma cosa possiamo fare per proteggere questo patrimonio naturale unico?

"Ultimamente le Dolomiti diventano un problema. Non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Sicuramente un fattore determinante è il surriscaldamento che c'è. Questo cambiamento climatico con forti escursioni termiche, perché fino a poco tempo fa eravamo praticamente sotto zero e siamo passati a 35°, 30° gradi in quota. Lo zero termico a 5000 e passa metri crea dei problemi". A dirlo è Massimo Bortoluzzi, consigliere della provincia di Belluno con delega alla difesa del suolo, commentando la nuova colata detritica innescatasi dal versante della Croda Marcora che, nella notte tra lunedì e martedì, ha causato l'interruzione della Strada Statale 51 dell'Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo.

