Cricket femminile l’Italia si prepara alla Division One per fare un altro passo verso la Coppa del Mondo T20 2026

L’Italia del cricket femminile si appresta a sfidare la Division One, un passo decisivo verso la Coppa del Mondo T20 2026. Dopo aver conquistato la promozione, le azzurre sono pronte a competere nel girone che assegna due posti per il Global Qualifier in un emozionante percorso di qualificazione. L’ultimo step continentale, che potrebbe aprire le porte alla gloria mondiale, si svolgerà nei Paesi Bassi da...

La Nazionale italiana di cricket femminile, dopo aver centrato il passaggio dalla Division Two alla Division One, si prepara ad affrontare il girone che mette in palio due posti per il Global Qualifier, il torneo conclusivo che permetterà a 4 Paesi di qualificarsi alla Coppa del Mondo T20 del 2026, in programma in Inghilterra e Galles. L’ultimo step continentale che dà accesso al torneo finale di qualificazione si disputerà nei Paesi Bassi dal 20 al 27 agosto: a contendere all’Italia i due pass in palio ci saranno altre tre Nazionali, ovvero la Germania, promossa dalla Division Two come le azzurre, l’Irlanda ed i Paesi Bassi padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it