Feedpress.me - Malore in culla, morto dopo 2 giorni bimbo di 2 mesi a Parma

Undi 2oggi all’ospedale Maggiore didove era stato ricoveratoessere stato trovato venerdì scorso in arresto cardiaco in, a San Rocco al Porto, nel Lodigiano. E’ stata la mamma a allertare i soccorsi, appena si è accorta che il piccolo stava male, come lei stessa ha spiegato. All’inizio ilera stato ricoverato in ospedale a Piacenza, poi il trasferimento.