Serie A 25ª giornata | diffidati e squalificati anche Juventus-Inter

Quella che inizia stasera da Bologna-Torino è ladi, la numero 25 inA: questi ie gliper il turno di campionato e il derby d’Italia.A –25ªBOLOGNA-TORINO venerdì 14 febbraio ore 20.45Bologna (prossima partita Parma in trasferta): Santiago Castro, Remo Freuler, Tommaso Pobega.Bologna: nessuno.Torino (prossima partita Milan in casa): Adam Masina, Mergim Vojvoda.Torino: Samuele Ricci (una)ATALANTA-CAGLIARI sabato 15 febbraio ore 15Atalanta (prossima partita Empoli in trasferta): Berat Djimsiti.Atalanta: nessuno.Cagliari (prossima partitain casa): Razvan Marin, Yerry Mina.Cagliari: nessuno.