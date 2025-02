Ilrestodelcarlino.it - Aperta la libreria Damavoj in via Strinati: "Specializzata in fantasy e horror"

Uno spettacolo l’inaugurazione per ladidi Bazhena Alessandri, 32 enne di origine bielorussa, per la coralità e la massiccia presenza delle istituzioni (il sindaco Enzo Lattuca e due assessosir Lorenzo Plumari e Camillo Acerbi), di Confcommercio con il presidente Augusto Patrignani e il direttore Giorgio Piastra, degli studenti del corso grafici e stampa dell’Enaip, accompagnati da un’insegnate e dal direttore dell’istituto, ragazzi che hanno curato il logo e l’immagine dell’attività, impresso fin dallo zerbino d’ingresso. Uno spettacolo anche per la cura con cui l’attività è stata allestita., il nome della, è un folletto nella mitologia slava, che ben si collega ai generi narrativi che laprivilegia. "Sono felice di essere una libraia – ha spiegato con entusiasmo Bazhena Alessandri in un’atmosfera di bella partecipazione –.