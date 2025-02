Notizie.com - Stangata Sinner, svelata in anteprima l’entità della squalifica: quanto starà fermo

Il campione di San Candido, atteso dal processo doping al TAS di Losanna, incassa il parere dell’esperta in materia: rivelazioni shockSul campo, non c’è storia. Dopo un 2024 trionfale, fatto di 7 titoli vinti, tra cui 2 Major, la vittoria alle ATP Finals e la seconda affermazione consecutiva in Coppa Davis grazie al successo nell’ultimo atto contro l’Olanda, Jannikha iniziato il 2025 come meglio non avrebbe potuto.in(Ansa Foto) – Notizie.comChiamato a difendere il titolo vinto 12 mesi prima sul cemento di Melbourne, il fuoriclasse azzurro non ha tremato. Ha concesso il bis, soffrendo anche meno rispetto alla vittoria in rimonta ottenuta contro Daniil Medvedev nell’ultimo attofinale del 2024.Già certo di restare in vetta al ranking mondiale – posizione che occupa ininterrottamente dal 9 giugno scorso – per diverse settimane dopo gli Australian Open, il tennista altoatesino è atteso dall’impegno di Doha, per il torneo valido per la categoria ATP 500, dove si confronterà con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, anche loro presenti nel main draw.