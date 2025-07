Pakistan i musulmani sciiti commemorano l’Ashur

In Pakistan, la commemorazione dell’Ashura si trasforma in un emozionante spettacolo di fede e tradizione, dove migliaia di musulmani sciiti di Karachi si riuniscono per onorare il martirio di Imam Hussain, simbolo di resistenza e giustizia. I cortei, vestiti di nero e segnati dal dolore, incarnano l'intensità di un momento spirituale condiviso. Tra le tradizioni più commoventi, toccare un cavallo diventa un gesto carico di significato, rappresentando la connessione tra passato e presente...

In Pakistan sabato migliaia di musulmani sciiti a Karachi hanno commemorato il martirio dell’Imam Hussain, nipote del profeta Maometto. I musulmani di tutto il mondo, in particolare quelli sciiti, osservano il Muharram, il primo mese del calendario islamico, piangendo la morte di Hussain. I partecipanti al corteo funebre, per lo più vestiti di nero, si battevano il petto in segno di dolore. Hanno accarezzato e toccato un cavallo, simbolo di Zuljinnah, il cavallo su cui l’Imam Hussain cavalcò nella battaglia di Karbala. I partecipanti al corteo hanno anche denunciato Israele per i suoi attacchi militari a Gaza e in Iran e hanno bruciato bandiere di Israele e degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, i musulmani sciiti commemorano l’Ashur

