Esplosione a Torino nessun incidente | è stato un gesto doloso L' innesco e la caccia all' uomo Gli inquirenti | Jacopo Peretti non era l' obiettivo

Una notte di tensione a Torino: un’esplosione, inizialmente misteriosa, ha distrutto tre appartamenti senza causare vittime. Le indagini degli inquirenti, guidate da Jacopo Peretti, hanno rivelato un gesto doloso, scatenando una caccia all’uomo. La comunità si interroga sulle cause e sui responsabili di questo atto criminoso, mentre le autorità continuano le ricerche per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, si era scatenato un incendio cui aveva fatto seguito un'esplosione che aveva devastato tre appartamenti. I vigili del fuoco del comando.

