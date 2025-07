Scuola e benessere psicologico il ruolo chiave degli insegnanti nella lotta alla solitudine giovanile | promuovere relazioni positive e resilienza in classe può ridurre ansia e depressione tra gli studenti

In un’epoca in cui la solitudine giovanile si fa sempre più palpabile, il ruolo degli insegnanti diventa fondamentale nel promuovere benessere e resilienza tra gli studenti. Creare un ambiente scolastico positivo e inclusivo può infatti ridurre ansia e depressione, accompagnando i giovani in un delicato passaggio dalla adolescenza all’età adulta. Scopriamo come educatori e scuole possano diventare veri alleati nella lotta contro questa problematica.

La solitudine durante il passaggio dall'adolescenza all'età adulta può diventare un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di ansia e depressione.

