Regione estesa ai rider l’ordinanza anti-caldo

In un’azione decisa per proteggere chi lavora sotto il sole cocente, la Regione Lazio ha esteso le misure anti caldo ai rider, vietando loro di operare tra le 12:30 e le 16:00 durante i giorni di rischio climatico elevato. Con questa ordinanza firmata dal Presidente Francesco Rocca, si rafforzano le tutele per chi affronta ogni giorno le sfide delle temperature estreme, contribuendo a garantire salute e sicurezza sul lavoro.

Roma, 5 luglio 2025 – La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo ufficialmente anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio climatico elevato. Con un’ordinanza firmata dal Presidente Francesco Rocca, che resterà in vigore fino al 15 settembre, viene dunque rafforzato l’atto adottato lo scorso 30 maggio, (che prevedeva il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole ai lavoratori agricoli e florovivaistici, agli operai dei cantieri edili e delle cave), anche agli operatori della logistica e a chi effettua consegne in bici o scooter; ovvero le persone maggiormente a rischio specie nelle ore più calde del pranzo e del pomeriggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Regione Lazio estende ai rider ordinanza anti caldo

