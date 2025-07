Motogp Vinales ammette | Il grande rimpianto non aver accettato Ducati nel 2018

Roma, 5 luglio 2025 – Una sliding doors, come quelle del film di tanti anni fa: Maverick Vinales in Ducati. Stava per succedere, non è successo. Lo ha ammesso il pilota spagnolo in una intervista ad As, ricostruendo la storia di una proposta di Borgo Panigale nel 2018 per affiancare Andrea Dovizioso nel biennio successivo. Vinales, invece, convinto dal suo team di lavoro, decise di restare in Yamaha, salvo poi lasciarla tre anni più tardi, anche con qualche polemica. E chissà se la sua carriera non avrebbe potuto prendere una strada diversa, di maggior successo, con una moto, la Desmosedici, che in quel periodo era in grande ascesa fino a diventare la migliore al mondo negli anni successivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Vinales ammette: “Il grande rimpianto non aver accettato Ducati nel 2018”

