Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite Sarà durissima ma non sono solo | il messaggio di Igor Protti su Instagram

Un messaggio di forza e speranza scuote i social: Igor Protti, ex attaccante e simbolo del calcio italiano, condivide il suo percorso di lotta contro un nemico inatteso. La sua sincerità e determinazione ispirano tutti noi a non arrenderci di fronte alle avversità. Continuate a seguirlo: il suo coraggio è un esempio di resilienza che ci invita a guardare avanti con fiducia.

"Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite ". Si apre così il messaggio social di Igor Protti, ex attaccante e bandiera di Livorno e Bari. Una foto in ospedale, cerotto all'altezza del collo. "Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre". "Ho la mia grande famiglia accanto" – Una partita che Protti sa di non dover giocare "da solo", come poi evidenzia nel messaggio: "E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente.