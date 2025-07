Dalla Toscana alla Germania | i bronzi di San Casciano dei Bagni in mostra a Berlino

Dalla suggestiva Toscana a Berlino, un viaggio straordinario per i Bronzi di San Casciano dei Bagni. Dopo il trionfo al Quirinale e le tappe italiane, questa preziosa testimonianza archeologica conquista ora la scena internazionale presso la James-Simon-Galerie. Un’occasione unica per scoprire da vicino un patrimonio che unisce storia, arte e mistero. Non perdete questa esposizione esclusiva, che apre una finestra sul passato e rinnova il legame tra Italia e Germania.

Berlino, 5 luglio 2025 - Dal cuore della Toscana all’Isola dei Musei di Berlino: dopo il successo al Palazzo del Quirinale, e le due tappe al Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) e al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, i Bronzi di San Casciano approdano per la prima volta fuori dall’Italia, presso la James-Simon-Galerie di Berlino, dove saranno esposti dal 5 luglio al 12 ottobre. Frutto degli scavi condotti tra il 2022 e il 2024 nel santuario termale del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, il rinvenimento è stato definito dagli esperti come uno dei più significativi degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Toscana alla Germania: i bronzi di San Casciano dei Bagni in mostra a Berlino

In questa notizia si parla di: berlino - casciano - toscana - bronzi

Ansa Toscana (@AnsaToscana) Vai su X

Dalla Toscana alla Germania: i bronzi di San Casciano dei Bagni in mostra a Berlino; I bronzi di San Casciano a Berlino; I bronzi di San Casciano dei Bagni a Berlino.

Dalla Toscana alla Germania: i bronzi di San Casciano dei Bagni in mostra a Berlino - Per la prima volta esposti fuori dall'Italia, dal 5 luglio al 12 ottobre i bronzi saranno visibili alla James- Come scrive msn.com

I BRONZI DI SAN CASCIANO DEI BAGNI A BERLINO - Dal 5 luglio al 12 ottobre 2025 saranno esposti a Berlino, alla James- Si legge su oksiena.it