Costacurta | Chivu pronto per l’Inter ha le carte in regola per avere successo

Cristian Chivu si sta facendo strada con determinazione sulla panchina dell’Inter, dimostrando di possedere tutte le carte in regola per il successo. Apprezzato da Costacurta, che vede in lui un allenatore pronto e promettente, Chivu si prepara a compiere il suo grande salto nel calcio che conta. Tra sfide e obiettivi ambiziosi, il suo percorso è appena iniziato e ci sono tutte le premesse per una carriera brillante.

PRONTO PER IL GRANDE SALTO – Tra pochi giorni, Cristian Chivu festeggerà il suo primo mesiversario da allenatore dell'Inter. Per lui già una prima grande kermesse, ossia il Mondiale per Club, con la Beneamata eliminata agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense. A parlare dell'allenatore rumeno e di questa sua grande opportunità con l'Inter, l'ex difensore del Milan e della Nazionale, nonché apprezzato opinionista televisivo, Alessandro Costacurta.

Pronto a difenderla, sempre! Chivu si presenta: «Mai lasciato l’Inter» - Pronto a difenderla sempre, Chivu si presenta con determinazione e passione. Un vero figlio dell'Inter, che ha scalato le gerarchie con caparbietà, ora abbraccia il nuovo ruolo di allenatore con entusiasmo.

