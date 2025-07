L’ex Napoli Igor Protti rivela la malattia sui social | Una partita durissima

L'ex attaccante Igor Protti condivide sui social una sfida personale che lo sta mettendo alla prova: una malattia scoperta appena un mese fa. Con coraggio e determinazione, Protti affronta la difficile battaglia, consapevole che la forza sta nella speranza e nella volontà di vincere. La sua testimonianza è un invito a non arrendersi mai, anche nei momenti più duri. La sua tenacia ci ispira a credere sempre nella vittoria, qualunque sia la partita.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”. Questo il post sui social di Igor Protti ex attaccante e simbolo del Livorno, oltre che giocatore (tra le altre) di Bari, Napoli e Lazio, corredato da una foto, di pochi giorni fa, che lo vede in un letto di ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it