Ferrari dalla grande illusione alla cruda realtà nel sabato di Silverstone

Ecco, in un contesto così serrato e competitivo, ogni dettaglio può fare la differenza tra il podio e un risultato deludente. La sfida di Silverstone ha messo alla prova le ambizioni della Ferrari, evidenziando quanto ancora ci sia da perfezionare per puntare al vertice. Ora, più che mai, il team dovrà concentrarsi sui miglioramenti cruciali per trasformare la performance in vittoria.

La Ferrari è tornata a battagliare fino all’ultimo giro per la pole position con entrambe le macchine, ma il risultato finale delle qualifiche di Silverstone non può rendere soddisfatti gli uomini del Cavallino. Il quinto posto di Lewis Hamilton ed il sesto di Charles Leclerc non rendono giustizia alla competitività della SF-25 sulla pista inglese, ma quando i distacchi sono minimi serve la perfezione assoluta per fare la differenza. Ecco, in questo caso i piloti non sono stati impeccabili nel momento decisivo del sabato dovendo accontentarsi di monopolizzare la terza fila in griglia nonostante un distacco di soli due decimi dalla Red Bull di uno scatenato Max Verstappen, che ha conquistato la pole rifilando un decimo alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, oltre alla Mercedes di George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferrari, dalla grande illusione alla cruda realtà nel sabato di Silverstone

In questa notizia si parla di: ferrari - sabato - silverstone - illusione

Il sabato nero delle Ferrari a Imola. Tutti migliorano tranne le Rosse - Il sabato nero a Imola segna una giornata da dimenticare per la Scuderia Ferrari, con Leclerc e Hamilton fuori già in Q2 e Antonelli in difficoltà.

“Giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. In macchina, mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po’ di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c’è sicura Vai su Facebook

vinto nove volte e dove l'anno scorso di questi tempi ha colto un successo speciale, 945 giorni dopo il precedente e il primo da ferrarista ancora con la tuta di un altro colore. Nel frattempo lo scenario è cambiato e l'illusione del successo nella gara sprint in Cin Vai su X

Ferrari corregge la SF-25: in Austria il nuovo fondo; F1. La doppietta della McLaren nelle qualifiche di Abu Dhabi annienta davvero le speranze mondiali della Ferrari?; F1 | Ferrari: a Silverstone si cura il male oscuro della SF-24.

Ferrari delusa ma fiduciosa: Vasseur analizza le qualifiche di Silverstone - Il team principal del Cavallino ha commentato le qualifiche della Ferrari in vista del GP di Silverstone di domani ... Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it

Ferrari in grande forma a Silverstone: Leclerc ed Hamilton pronti a sfidare le McLaren - Almeno continua con lo stesso passo con cui si è esibita in Austria o, forse, un po’ meglio perché l’asfalto ... Da msn.com