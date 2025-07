Inondazioni Texas si cercano i dispersi con elicotteri e droni

Un dramma improvviso ha sconvolto il Texas: in un’ora, il fiume Guadalupe si è trasformato in una furia incontrollabile, sommergendo tutto con oltre 6 metri d’acqua. Bambini, ragazzi e famiglie si sono ritrovati in balia di una tragedia inaspettata. Le ricerche dei dispersi, tra elicotteri e droni, sono ancora in corso. La comunità chiede risposte e maggiore attenzione per prevenire simili disastri in futuro, perché la sicurezza non può essere lasciata al caso.

E' successo tutto in un'ora. Mentre bambini e ragazzi dormivano nei loro letti, in tende o in baite di legno, in Texas il fiume Guadalupe si è trasformato in una furia assassina. In appena 60 minuti l'acqua è salita di oltre 6 metri travolgendo tutto: alberi, abitazioni, vite. Morti e dispersi, molti dei quali bambini e ragazze che partecipavano a campi estivi e scout lungo le rive del fiume, nella contea di Kerr. "Non siamo stati avvertiti del pericolo in arrivo", ha dichiarato Rob Kelly giudice della contea. Le ricerche sono in corso con elicotteri, droni e squadre di emergenza ma le condizioni meteo restano critiche.

