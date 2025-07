LIVE Sudafrica-Italia 35-17 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | lodevole reazione degli azzurri

Il match tra Sudafrica e Italia si sta accendendo, regalando emozioni intense e una dimostrazione di carattere degli azzurri. Con ogni azione, il cuore del rugby italiano batte forte, sostenuto da una reazione d'orgoglio che infiamma i tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Possesso Italia: Da Re effettua un preciso calcio passaggio per Lynagh, il quale si lancia in avanti con un calcetto facendo avanzare la nostra squadra. 66? Reazione d’orgoglio dei nostri ragazzi, comunque vada a finire le sensazioni che ci lascia questo match sono decisamente positive. 65? Odiase recupera l’ovale su una touche avversaria, poi Garbisi lancia in avanti. 64? Giacomo Da Re trasforma, Sudafrica-Italia 35-17. 63? Meta azzurra!! Dimcheff guida una perfetta maul e porta 5 punti in casa Italia. 62? Touche nei 22 metri sudafricani per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 35-17 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: lodevole reazione degli azzurri

In questa notizia si parla di: italia - match - diretta - reazione

