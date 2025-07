Tuttosport – Allegri con Ricci e Gabbia | parte il Milan all’italiana

Il Milan si prepara a scrivere una nuova pagina di successo, puntando forte sui talenti italiani. Con Allegri in panchina e Ricci e Gabbia pronti a dare il massimo, i rossoneri hanno già avviato la stagione con un chiaro messaggio: il nuovo corso è tutto italiano. La sfida è appena iniziata, e le aspettative sono alte. Restate con noi, perché questa avventura promette emozioni sorprendenti.

2025-07-05 12:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: MILANO – Allenatore italiano (per altro il più titolato al via della prossima Serie A); primo acquisto ufficiale, un giocatore italiano (nel giro della nazionale); primo calciatore a presentarsi ai test per la nuova annata sportiva, ancora italiano. Se qualcuno aveva dei dubbi su quale fosse il nuovo indirizzo preso dal Milan, ieri ha avuto una risposta. Se a tutto ciò ci aggiungiamo che il nuovo ds è sì albanese, ma lavora nel nostro paese dal 2001, il quadro è completo. Il Milan ’25-26 è partito. Per ora si tratta di semplici test atletici per comprendere il livello con cui i giocatori si presenteranno al raduno, previsto per lunedì mattina, anche se tutti i convocati dovranno essere a Milanello già domenica sera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com