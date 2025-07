Tour de France chi è rimasto staccato tra gli uomini di classifica nei ventagli | Evenepoel non l’unico pesce grosso

Il Tour de France 2024 ha acceso i motori fin dall’inizio, sorprendendo tutti con un debutto esplosivo. La prima tappa, inizialmente considerata tranquilla, si è trasformata in un vero spettacolo tra cadute, problemi e scatti improvvisi nei ventagli. Tra gli uomini di classifica, ben 232 atleti sono rimasti staccati, con Evenepoel non l’unico a pagare pegno. Chi avrà la meglio in questa corsa infinita? Solo il tempo potrà dirlo.

Una prima tappa che doveva essere sulla carta tranquilla, andandosi a decidere con un finale completamente dedicato ai velocisti. A Lilla invece il Tour de France si è subito infiammato, sin dalla Grand Depart: spettacolo tra problemi meccanici, cadute e ventagli che hanno scombussolato le carte a diversi corridori. La prima Maglia Gialla è andata a Jasper Philipsen, che si è imposto allo sprint in un gruppo ristretto nel quale erano presenti ovviamente i due più attesi in chiave Parigi: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Nel gruppo di testa anche l’iberico Enric Mas, poi più staccati gli altri papabili concorrenti al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France, chi è rimasto staccato tra gli uomini di classifica nei ventagli: Evenepoel non l’unico pesce grosso

In questa notizia si parla di: tour - france - ventagli - rimasto

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Tour de France: Philipsen 10 e lode. Milan si perde tra i ventagli. Out Ganna; Giro - Pagelle tappa 13, Jonathan Milan più forte del vento e dei ventagli, Fortunato disattento: promossi e bocciati; AlUla Tour: bis per Tim Merlier nella giornata dei ventagli.

Tour de France, 1a Tappa: Philipsen domina uno sprint ristretto, Milan fatto fuori da un "ventaglio". Ganna è il primo ritirato - Tour de France, 1a Tappa: vince Philipsen, ma senz amolti dei rivali accreditati, vedi Milan che è rimasto tagliato fuori da un ventaglio. Come scrive sport.virgilio.it

TOUR DE FRANCE. PHILIPSEN PRIMA MAGLIA GIALLA, 5° TRENTIN, IL VENTAGLIO-VISMA TAGLIA FUORI ROGLIC ED EVENEPOEL - Una giornata inaugurale imprevedibile, tra vento e cadute: Ganna costretto al ritiro, Milan e Merlier rimasti nel gruppo dietro ... Riporta tuttobiciweb.it