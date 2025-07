cracco fa sparire la tovaglia di leonardo

Nel mondo della cucina e dell’arte, la sparizione della tovaglia di Leonardo segna un’epoca di innovazione e rinnovamento. I locali dei grandi chef si svuotano di quei dettagli tradizionali che hanno da sempre rappresentato eleganza e storia, come il drappo simbolo di un passato millenario. Ma questa rivoluzione rischia di cancellare un patrimonio culturale che ha attraversato secoli, lasciando spazio a un nuovo modo di concepire il gusto e il décor. Continua a leggere.

