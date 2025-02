Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale sul bus di una minorenne: “L’autista non s’è accorto”

Forlì, 9 febbraio 2025 – Lasubita dalla ragazzinache, pochi giorni fa, ha coraggiosamente denunciato un episodio di molestiaavvenuto a bordo di un bus è l’acme di un problema che sembra essere sempre più impossibile da ignorare: gli autobus sempre più frequentemente sono teatro di episodi problematici che vanno dal bullismo alla rapina, fino ad arrivare, come in questo caso, agli abusi. Ma, di fatto, come è gestito il complesso problema della sicurezza a bordo? Il ‘panic button’ su tutti gli autobus A spiegarlo è la stessa Start Romagna che, contattata dal Carlino, chiarisce: “Tutti i bus della nostra flotta hanno dei collegamenti diretti con le forze dell’ordine che vengono gestiti in modo diverso a seconda del territorio, in base a decisioni prese di concerto con la Prefettura e la Questura.