Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-02-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione si transita a senso unico alternato sulla via Flaminia tra il casello autostradale di Magliano Sabina il ponte Sanguinario per lavori sul viadotto Vigne frequente la formazione di rallentamenti sempre per lavori possibili rallentamenti lungo la statale Aurelia tra Tarquinia e Montalto di Castro nelle due direzioni a Roma in corso il Giubileo delle Forze Armate di polizia fino alle 17 pellegrinaggio alla porta Santa poi nel pomeriggio il concerto delle bande dei corpi militari e di polizia in Piazza del Popolo dove sono attese circa diecimila persone Attenzione divieto di sosta e transito presenti in tutta la zona del Tridente da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto