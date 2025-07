Della Valle aiuterà Panerai a difendersi da Caltagirone? Le pillole del giorno

Nel mondo dell’economia e dei media, le mosse strategiche di grandi gruppi continuano a scuotere i mercati. In Francia, Bernard Arnault rafforza il suo impero editoriale con nuovi acquisti, dimostrando come anche nella carta stampata si possa investire con lungimiranza. Ma in Italia? Qualcuno fa girare la voce di una “discesa in campo” che potrebbe cambiare gli equilibri. Resta da scoprire quali sorprese ci riserverà questa partita ancora tutta da giocare.

In Francia Bernard Arnault, con il suo gruppo Lvmh, continua ad acquistare giornali: ora ha anche preso il controllo di Bey Médias, con le testate L’Opinion e L’Agefi. E in pancia ha già Paris Match e il gruppo editoriale Les Echos-Le Parisien. Gesti da applaudire compiuti da un mecenate che, dopo il business della moda, ha capito il valore della carta stampata. E in Italia, che succede? Qualcuno fa girare la voce di una “discesa in campo” di Diego Della Valle per “salvare” un suo vecchio amico, Paolo Panerai, “assaltato” dall’ingegnere Francesco Gaetano Caltagirone che vuole conquistare il gruppo Class. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Della Valle aiuterà Panerai a difendersi da Caltagirone? Le pillole del giorno

