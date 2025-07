Riccione al via gli interventi di manutenzione per tre palestre scolastiche e per il palazzetto

Riccione si appresta a potenziare le sue strutture sportive con tre interventi di manutenzione e riqualificazione nelle palestre di viale Alghero, viale Einaudi e viale Bergamo. Questi lavori, fondamentali per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti, rappresentano un passo importante verso una città sempre più attenta alle esigenze dei giovani e degli sportivi. Un impegno concreto per garantire spazi all’avanguardia e promuovere uno stile di vita attivo e sano.

Tre importanti interventi di manutenzione e riqualificazione stanno interessando in questi giorni altrettanti impianti sportivi scolastici della città di Riccione.  Le palestre interessate si trovano in viale Alghero, viale Einaudi e viale Bergamo, e ciascun intervento risponde a esigenze. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: riccione - interventi - manutenzione - palestre

Al via gli interventi di manutenzione straordinaria per tre palestre scolastiche e per il palazzetto di viale Forlimpopoli; Riccione, al via i lavori di manutenzione per tre palestre scolastiche e il palazzetto di viale Forlimpopoli; Le Allegre Note incantano Riccione: successo alla Granturismo prima della tournée in Cina.

Riccione, al via piano di manutenzioni straordinarie in tre palestre scolastiche - Al via gli interventi di manutenzione straordinaria per tre palestre scolastiche e per il palazzetto di viale Forlimpopoli ... Segnala altarimini.it

Riccione. Efficientamento energetico, interventi in quattro palestre - CorriereRomagna - La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto di efficientamento energetico per diversi edifici comunali nel 2024, confermando il proprio impegno verso la sostenibilità e il risparmio ... Da corriereromagna.it